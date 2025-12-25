الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

شهد شهر ديسمبر 2025 سلسلة من حالات الطلاق الصادمة التي هزت الوسط الفني والاجتماعي المصري، حيث أعلن 4 من المشاهير انفصالهم عن شركاء حياتهم ، وفى هذا التقرير نستعرض لكم هذه الحالات.

مصطفى أبو سريع وسارة ربيع

أعلن الفنان مصطفى أبو سريع يوم ١٧ ديسمبر الجاري خبر انفصاله رسميًا عن زوجته وأم أبنائه آدم ونوح، بعد زواج استمر 8 سنوات، وذلك عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد أبو سريع أن الطلاق تم بالتراضي، مشددًا على أنه لم يرَ من زوجته أي سوء طوال فترة زواجهما، واصفًا إياها بـالأم المثالية، التي لم تقصر يومًا في حق أبنائها أو في حقه.

شريف سلامة وداليا مصطفى

وتصدرت الفنانة داليا مصطفى تريند موقع جوجل بسبب إعلان انفصالها عن الفنان شريف سلامة رسميا مما خلق حالة من الجدل الواسع.

وكانت كشفت الفنانة داليا مصطفى عن حقيقة عودتها الى الفنان شريف سلامة بعد حالة الجدل الواسعة التى أثيرت حولهما منذ فترة قصيرة.

وقالت داليا مصطفى عبر لقائها فى برنامج et بالعربي : الله أعلم، النصيب واللي ربنا شايفه دايما بيكون الأصلح، مقتنعة بده، وربنا بيشوف حاجات أنت مش شايفها ولا عارفها.

حسام الحسيني ونانسي بيرو

انفصل المخرج حسام الحسيني -ابن الفنانة نهال عنبر- عن زوجته مؤخرًا، وذلك بعد زواج استمر 21 عامًا وإنجاب ابنين، واستمر الانفصال بينهما لفترة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن الطلاق.

وعمرو أديب ولميس الحديدي

تصدر خبر طلاق الإعلامية لميس الحديدي و الإعلامي عمرو أديب اهتمام تريند موشر البحث عبر موقع جوجل فى الساعات الأخيرة.

وكان طلاق الإعلامية لميس الحديدي بناء على رغبتها حيث طلبت الانفصال من الإعلامي عمرو أديب بمنتهى الهدوء والتفاهم وتقبل رغبتها بمنتهى الاحترام ولم يفصحا عن أى أسباب.