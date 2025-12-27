قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
برلمان

كيف يحدد قانون العمل الجديد 2025 أجور عمال القطاع الخاص؟

عبد الرحمن سرحان

وضع قانون العمل الجديد 2025 إطارًا واضحًا لتنظيم تحديد الأجور في القطاع الخاص، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، سواء كان الأجر منصوصًا عليه في عقد فردي أو ضمن اتفاقية عمل جماعية، وفقًا لما حدده القانون.

ضوابط تحديد الأجر

نص القانون على أن يُحدد أجر العامل استنادًا إلى عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وفي حال غياب تحديد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وُجد، أو يُقدر الأجر وفقًا لعرف المهنة في جهة العمل. وإذا تعذر ذلك، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة، مع الالتزام بأحكام القانون.

مواعيد وآليات صرف الأجور

ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور والمستحقات في أحد أيام العمل وبمكانه، بالعملة المتداولة قانونًا أو من خلال الحساب البنكي للعامل، مع مراعاة ما يلي:
العاملون بأجر شهري تُصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
في حال كان الأجر بالإنتاج أو العمولة ويتطلب العمل مدة تزيد على أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب، ويُصرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

في غير الحالتين السابقتين، تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.
وأكد القانون أنه لا يجوز بأي حال أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يُحظر احتجاز الأجر أو أي جزء منه دون سند قانوني.

كيفية حساب الأجر في بعض الحالات

حدد القانون قواعد حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية، وذلك على أساس متوسط ما حصل عليه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو مدة عمله إن قلت عن ذلك، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية خلال الفترة نفسها.

محظورات لحماية أجور العمال

حظر القانون على صاحب العمل نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته، مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه المكتسبة خلال فترة تقاضيه الأجر الشهري.
كما نص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتُبر كأنه أدى عمله فعليًا واستحق أجره كاملًا. أما إذا كانت الأسباب قهرية وخارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق العامل نصف أجره.

قانون العمل قانون العمل الجديد المرتبات زياد المرتبات الاجور

المزيد

