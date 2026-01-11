قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للطفولة والأمومة يناقش تطوير «وحدة الطفل الآمن»

اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة
اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة

عقدت اللجنة الدائمة للصحة والسكان بالمجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعها الدوري، اليوم، برئاسة الدكتورة غادة الدري، رئيسة اللجنة وعضو مجلس إدارة المجلس، وبحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين بقضايا صحة وحماية الطفل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس على تعزيز منظومة حماية الطفل وتطوير آليات التدخل والدعم، ومتابعة الخطوات التنفيذية والاستعدادات الخاصة بإنشاء «وحدة الطفل الآمن»، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن ملف صحة الأم والطفل يُعد أحد المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس، نظرًا لتشابكه مع العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بحقوق الطفل ونموه السليم، كما وجهت بمواصلة الجهود من خلال «اللجنة الدائمة للصحة والسكان» لدعم الصحة النفسية للأطفال، وبناء شخصية متوازنة قادرة على التكيف المجتمعي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين جودة حياة الطفل وتعزيز رفاهيته في مختلف المراحل العمرية.

وأضافت أن ذلك يأتي بالتوازي مع تعزيز مفاهيم التربية الواعية من خلال الإرشاد الأسري، ورفع وعي الأسر ومقدمي الرعاية بأهمية الكشف المبكر عن بعض المشكلات الصحية والنفسية، بما يسهم في الوقاية والتدخل المبكر قبل تفاقمها.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يعمل حاليًا على إنشاء «وحدة الطفل الآمن»، والتي تختص بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال وأسرهم، لا سيما الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، وذلك من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة الطبية عند الحاجة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع الجهات الحكومية والأهلية المعنية بتقديم خدمات الحماية والدعم، إلى جانب إعداد خريطة خدمات متكاملة تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الإحالة، وضمان وصول الأطفال وأسرهم إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب.

كما وجهت رئيسة المجلس بإعداد خطة عمل توعوية تتناول عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها مخاطر زواج الأطفال وما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية، إضافة إلى المخاطر والانتهاكات التي قد تتعرض لها الفتيات، فضلًا عن استمرار الجهود الوطنية لمواجهة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والتصدي لممارستها بكافة أشكالها، خاصة في صورتها الطبية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة غادة الدري، رئيسة لجنة الصحة والسكان وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اللجنة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد المقترح التنفيذي والخطوات الإجرائية الخاصة بإطلاق «وحدة الطفل الآمن»، مشددة على أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة حماية الطفل، لما ستقدمه من دعم مباشر ومتخصص للأطفال الذين تعرضوا للعنف النفسي أو الجسدي، بما يعزز فرص التعافي وإعادة الدمج المجتمعي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن تنفيذ «وحدة الطفل الآمن» سيتم بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء في تطبيق الوحدة بعدد ست محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية، لتصبح نموذجًا قابلًا للتطبيق ثم التعميم، وفقًا لآليات واضحة ومعايير مهنية محددة.

وأضاف أن المجلس سيعمل بالتوازي على إعداد رسائل توعوية واضحة ومتكاملة حول عدد من القضايا المرتبطة بحماية الطفل، وعلى رأسها العنف الذي يتعرض له الأطفال، على أن يتم نشر هذه الرسائل على نطاق واسع، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الحماية والوقاية.

القومى للطفولة والأمومة الطفولة حقوق الطفل المجلس القومي للطفولة والأمومة سحر السنباطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط عاطل تعدى على شخصين بسلاح أبيض في قبضة الأمن بالشرقية

مجلس الدولة

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

رئيس النيابة الإدارية يتفقد إجراءات سحب وتقديم الملفات للمتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة

رئيس النيابة الإدارية يتابع إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لوظيفة معاون بالهيئة| صور

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد