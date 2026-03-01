مُحاكمة مُتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي .. 7 مارس المقبل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، السبت المقبل 7 مارس 2026، محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 66158، لسنة 2024 الهرم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2015، وحتى 3 فبراير من عام 2020، المتهم تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم شارك في تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.