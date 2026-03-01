نظرات مُطمئنة.. لقاء بين تارا عبود وحبيبها في الحلقة الحادية عشرة من «صحاب الأرض»

التقت كرمة(تارا عبود) بنضال في مقابلة سريعة، فيها لحظات قليلة من قلب التوتر والمطاردة. لم يكن هناك متسع للكلام الطويل، فقط نظرات مطمئنة وكلمات مختصرة تحمل شوقًا وقلقًا في آنٍ واحد، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل أصحاب الأرض الذى يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضه على منصة Watch It

اللقاء جاء كاستراحة قصيرة من ثقل الأحداث، لكنه لم يُلغِ الخطر الذي يحيط بهما، بل جعلهما أكثر إدراكًا لسرعة تبدل اللحظات. لحظة عابرة في الزمن، لكنها كبيرة في أثرها على قلبيهما.

لكن هل سيكون هذا اللقاء الأخير؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف إن كان اللقاء طمأنينة مؤقتة أم بداية لعاصفة جديدة.

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك تارا عبود بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، كيرا يغنم وسارة يوسف.