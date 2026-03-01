«لوغاريتم فني مُعقّد» .. فرج عامر ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع زد

علّق فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، على تعادل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي أمام زد إف سي بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مباراة الأهلي وزد لوغاريتم فني معقد، واعتقادي أن كل اللوم يجب أن يكون من نصيب المدير الفني للأهلي".

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.