عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
عراقجي يعلق على وفاة خامنئي: سيظل نهجه الثابت حياً وملهما
الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية

شبكة الكهرباء
وفاء نور الدين

أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الشبكة القومية للكهرباء آمنة ومستقرة، وقادرة على استيعاب الأحمال الحالية، مشددًا على توافر التيار الكهربائي لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمتكاملة، رغم التطورات الإقليمية في المنطقة.

التعامل مع مختلف المستجدات

وأوضح أن وزارة الكهرباء، من خلال إدارة الأزمات، أعدّت خططًا وسيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف المستجدات، بما في ذلك الظروف الراهنة، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا تغيير نمط التشغيل، والاهتمام ببرامج الصيانة الدورية، إلى جانب تعزيز معايير تقديم الخدمة وترشيد استخدام الوقود، وهو ما أسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية.

وأضاف عبد الغني أن المنظومة الكهربائية لا تعتمد على نوع محدد من الوقود، بل صُممت للعمل باستخدام مختلف أنواع الوقود في إنتاج الطاقة، لافتًا إلى أن الفرق الفنية خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة على تشغيل الوحدات بمختلف أنواع الوقود، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في جميع الظروف.

وأكد أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق الكامل وعلى مدار الساعة مع وزارة البترول، من خلال فريق عمل مشترك، الأمر الذي ساهم في نجاح الشبكة في تحمل الأحمال الزائدة خلال العام الماضي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة استفادت من التجارب السابقة والظروف المشابهة، ومنها تداعيات العدوان على غزة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المباشر مع وزارة البترول وكافة أجهزة الدولة، تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء، لضمان استقرار واستدامة إمدادات الكهرباء.

عصمت: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ردًا على الحديث المتكرر عن ارتفاع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل، أنه لا نية لزيادة الأسعار، وأن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة منذ عامين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي رغم وجود مستحقات لوزارة البترول تجاوزت 97 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود، موضحًا أن الوزارة تحركت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بصورة منتظمة، وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.

وزارة الكهرباء الشبكة القومية للكهرباء ارتفاع أسعار الوقود وزير الكهرباء أسعار الكهرباء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

أرشيفية

إعلام إيراني: دوي انفجارات قوية في طهران

إيران

الجيش الإيراني: سنبقى درعا منيعا للدفاع عن استقلال البلاد

إيران

التلفزيون الإيراني يؤكد رسميا اغتيال القائد العام للحرس الثوري محمد باكبور

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

