بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
أخبار العالم

إلغاء مئات الرحلات الجوية إلى الشرق الأوسط حول العالم بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران
أ ش أ

تسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران والرد الإيراني في إلغاء مئات الرحلات الجوية حول العالم إلى الشرق الأوسط، نتيجة إغلاق العديد من الأجواء في المنطقة.

وذكرت شركة "سيريوم" المزود العالمي لتحليلات الطيران ، أنه كان من المقرر وصول نحو 4218 رحلة جوية إلى دول الشرق الأوسط أمس /السبت/، وتم إلغاء 966 رحلة منها، أي ما يعادل 9ر22%.

وأضافت أن إجمالي عدد الرحلات الملغاة تجاوز 1800 رحلة، بما في ذلك الرحلات المغادرة.. مشيرة إلى أنه تم اليوم الأحد إلغاء 716 رحلة من أصل 4329 رحلة مقررة إلى الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة بأن شركات الطيران الخليجية، بما فيها طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران، التي تربط الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا عبر مراكزها، وتستقبل نحو 90 ألف مسافر ترانزيت يوميا (باستثناء المسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط نفسه)، الأكثر تضررا.

