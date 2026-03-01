وزير الخارجية يدعو إلى تحرك عاجل لخفض التصعيد الإقليمي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، لمتابعة التطورات المتلاحقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف الراهن، محذراً من التداعيات الكارثية لاتساع رقعة الصراع ، ومؤكدا أن تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعد المسار الوحيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى فوضى شاملة ستنعكس آثارها المدمرة على أمن واستقرار ومقدرات كافة شعوب المنطقة، مع التشديد على أنه لا بديل عن الحوار لمعالجة الأزمات الراهنة.

وأدان وزير الخارجية الاستهداف لأراضي جمهورية العراق والدول العربية الشقيقة في الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً الرفض القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وجدد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد تضامن مصر الكامل مع العراق وكافة الدول الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات، مشدداً على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.