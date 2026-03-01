الرئيس اللبناني: نقف إلى جانب الكويت وندعمها في حفظ السيادة والأمن

أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ، وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها واستعدادها لتسخير كافة إمكاناتها وطاقاتها لدعم دولة الكويت .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم /الأحد/ من الرئيس اللبناني ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" .

وأعرب عون عن استنكار وإدانة جمهورية لبنان الشديدين لهذا التعدي السافر والذي يعد انتهاكا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه ، أعرب أمير الكويت عن خالص شكره وتقديره للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ، متمنيا له دوام الصحة والعافية.