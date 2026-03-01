الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الداخلية القطرية، أنه على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وسُمع دوي انفجارات فوق الدوحة في قطر ودبي في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تعهدت إيران بتنفيذ ضربات جديدة في أعقاب مقتل خامنئي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد صحفيون بوقوع انفجارات فوق المنامة في البحرين.

كما أفادت وكالة فرانس برس ووسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بسبب الصواريخ.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن إيران تستهدف 27 قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بضرباتها الأخيرة، إلى جانب مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية ومجمع دفاعي في تل أبيب.