صحيفتان قطريتان: الهجوم الإيراني على الدول الخليجية يعد اعتداء صارخا وانتهاكا للقانون الدولي

أعربت صحيفتا "الشرق" و "الراية" القطريتان، اليوم الأحد ، عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ للهجوم الإيراني الذي استهدف دولة قطر و4 دول خليجية أخرى، مؤكدة أن هذه الجريمة المستنكرة والمدانة، التي أقدمت عليها إيران باستهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية، تعد اعتداء صارخا لسيادتها الوطنية، وانتهاكا فجا للقانون الدولي.



وكتب رئيس تحرير صحيفة الشرق في مقال اليوم تحت عنوان "العدوان الإيراني يظهر كفاءة عالية لمنظومتنا الدفاعية"، أن إيران ترتكب مجددا خطأ استراتيجيا فادحا باستهداف دولة قطر و4 دول خليجية أخرى، لأول مرة في تاريخ المنطقة، لتقحم هذه الدول المسالمة في حربها مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.



واعتبر أن هذه الجريمة المستنكرة والمدانة، التي أقدمت عليها إيران باستهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية، تعد اعتداء صارخا لسيادتها الوطنية، وانتهاكا فجا للقانون الدولي، ولا ينسجم أبدا مع مبادئ حسن الجوار، التي تحرص عليها دولة قطر على الدوام.



وأضاف أن قطر تعمل جاهدة لاستتباب الأمن والاستقرار الدوليين بالمنطقة، والنأي عن أي صراعات إقليمية، وبالتالي ما أقدمت عليه إيران لا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، وليس له مسمى سوى أنه عدوان صارخ ومرفوض وانتهاك للسيادة الوطنية لدولة قطر والدول الخليجية، موضحا أن ما تدعيه إيران عن استهداف القواعد الأمريكية هو إدعاء باطل لا أساس له من الصحة، فدولة قطر لم تسمح باستخدام أراضيها في شن هجمات على إيران، في حين أن هناك أساطيل وحاملات طائرات أمريكية منتشرة في البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي وبحر العرب، إضافة إلى قواعد عسكرية أمريكية نشطة منتشرة في آسيا وشرق آسيا وآسيا الوسطى، ولكن بالرغم من ذلك لم تقدم إيران على استهدافها أو التعرض لها.



و من جهتها.. أكدت صحيفة "الراية" في افتتاحيتها تحت عنوان "هجوم مدان لا يمكن تبريره"، أنه في الوقت الذي تكثف فيه دولة قطر جهودها الدبلوماسية من أجل تجنيب المنطقة خطر التصعيد، وتجنيب المنطقة تلك المخاطر ، تتعرض الأراضي القطرية - بكل أسف - لاستهداف مدان بصواريخ إيرانية باليستية، في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية، ومساس مباشر بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيد مرفوض يهدد أمن واستقرار المنطقة.



و أوضحت الصحيفة أن هذه الهجمات المستنكرة والاعتداءات السافرة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، فقطر لن تقبل على نفسها كدولة حرة أن يتم انتهاك سيادتها وتعريض أمنها وأمن شعبها ومن يقيم على أرضها للخطر.



وأشارت في هذا الإطار إلى إدانة قطر لانتهاك سيادة السعودية والكويت والإمارات والأردن والبحرين في العدوان الإيراني الغاشم، مؤكدة تضامنها الكامل مع هذه الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها، مشددة على أن هذا الهجوم المدان الذي استهدف أراضينا فشل فشلا ذريعا، حيث تصدت له قواتنا المسلحة بكل كفاءة واقتدار، وذلك بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، إذ تم التعامل مع التهديدات الصاروخية فور رصدها، وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا، فقواتنا المسلحة تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

