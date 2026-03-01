الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من جهار يدعم جودة الرعاية الشاملة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول أربع منشآت طبية تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على اعتمادات جديدة أو تجديد اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل المستشفيات والمراكز للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى، والارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حصول مستشفى قلين التخصصي على الاعتماد الكلي من الهيئة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاعتمادات شملت حصول مستشفى قلين التخصصي على الاعتماد الكلي من الهيئة، وحصول مستشفى سمالوط التخصصي على استكمال الاعتماد المبدئي، إلى جانب تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى ملوي التخصصي للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تجديد اعتماد مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط للعام الثاني متتاليًا، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تأتي تتويجًا لجهود مكثفة من الفرق الطبية والإدارية في تطبيق معايير الجودة الشاملة والالتزام بمتطلبات الاعتماد الوطنية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الاعتمادات تعكس التزامًا قويًا بثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، وتساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وضمان تقديم رعاية آمنة ومتميزة تليق بكرامة المواطن المصري، مضيفًا أن الوزارة تواصل دعم هذه الجهود من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع المنشآت التابعة لها.

وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى استمرار الجهود الحثيثة لدعم المستشفيات والمراكز في الحصول على الاعتماد وتجديده بانتظام، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية والوطنية، لضمان صحة ورفاهية المواطنين في كل ركن من أركان الجمهورية.