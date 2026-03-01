قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
أخبار البلد

الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من جهار يدعم جودة الرعاية الشاملة

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول أربع منشآت طبية تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة على اعتمادات جديدة أو تجديد اعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل المستشفيات والمراكز للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى، والارتقاء المستمر بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حصول مستشفى قلين التخصصي على الاعتماد الكلي من الهيئة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاعتمادات شملت حصول مستشفى قلين التخصصي على الاعتماد الكلي من الهيئة، وحصول مستشفى سمالوط التخصصي على استكمال الاعتماد المبدئي، إلى جانب تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى ملوي التخصصي للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى تجديد اعتماد مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط للعام الثاني متتاليًا، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تأتي تتويجًا لجهود مكثفة من الفرق الطبية والإدارية في تطبيق معايير الجودة الشاملة والالتزام بمتطلبات الاعتماد الوطنية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن هذه الاعتمادات تعكس التزامًا قويًا بثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية، وتساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وضمان تقديم رعاية آمنة ومتميزة تليق بكرامة المواطن المصري، مضيفًا أن الوزارة تواصل دعم هذه الجهود من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع المنشآت التابعة لها.

وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى استمرار الجهود الحثيثة لدعم المستشفيات والمراكز في الحصول على الاعتماد وتجديده بانتظام، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية والوطنية، لضمان صحة ورفاهية المواطنين في كل ركن من أركان الجمهورية.

الصحة الرعاية الشاملة جهار وزارة الصحة والسكان GAHAR

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

تويوتا سيليكا

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

ريهام حجاج

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

