الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
صراع العمالقة في إسبانيا.. هل يتحول عمر مرموش إلى ورقة هجومية حاسمة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026
روسيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران وإسرائيل
مسؤول إيراني: لا خطوط حمراء وجميع المصالح الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة
الولايات المتحدة تطلق "الغضب الهائل" ضد إيران.. وإسرائيل تعلن "زئير الأسد"
وزيرة التضامن تشهد حفل سحور مؤسسة " فرصة حياة" بحضور وزير الصحة والسكان

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل سحور مؤسسة " فرصة حياة"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ومجلس أمناء مؤسسة " فرصة حياة" ولفيف من الشخصيات العامة والمجتمع المدني والإعلام.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في حفل سحور مؤسسة " فرصة حياة"، هذه التجربة المصرية الخالصة، شديدة الحيوية والتأثير، والتي تؤكد أن العمل الأهلي حين يُدار بعقل مؤسسي، يتحول من مبادرة إلى منظومة عمل لها تأثير، ومن قصة فرد إلى سياسة واستراتيجية عامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن ملف الأمراض النادرة الأمراض يعد شديد الخصوصية، فهي تبدو "نادرة" بالاسم، لكنها ليست نادرة بالأثر؛ وفي كل مرض  نادر حكاية أسرة، وطفل، ووقتٍ عصيب، وقرارات مصيرية، وفي هذا النوع من الأمراض، يكون التحدي الحقيقي في التشخيص المبكر، وتكاليف العلاج، واستمرارية المتابعة، ووجود مسار واضح يخفف العبء عن الأسرة، ويحمي حق الطفل في الحياة والرعاية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي  خالص التحية والتقدير لمؤسسة "فرصة حياة" ولكل من آمن أن "كل حياة تستحق فرصة"، مؤكدة التزام وزارة التضامن الاجتماعي بمواصلة دعم العمل الأهلي المنضبط، وتسهيل الشراكات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، لأننا في النهاية نقف أمام قضية واحدة: الحق في العلاج، وحق الأسرة في الأمل، وحق المجتمع في أن يحمي أبناءه.

وزيرة التضامن حفل سحور فرصة حياة خالد عبد الغفار الصحة والسكان

