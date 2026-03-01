قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
البترول توجّه رسالة للمواطنين بشأن خطة الدولة لتوفير الاحتياجات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

يستعد مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره كريستال بالاس عصر اليوم الأحد على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه داخل المربع الذهبي ومواصلة الضغط في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تدعم استقراره في المنطقة الدافئة من الجدول.

ويعيش الفريق الأحمر فترة مميزة تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك، إذ لم يتذوق طعم الخسارة خلال آخر خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ليستعيد الفريق توازنه وهيبته محليًا.

وشهدت هذه السلسلة انتصارات مهمة على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام، إلى جانب التعادل مع وست هام، ثم الفوز على إيفرتون، ما منح الفريق دفعة قوية في مشواره بالدوري.

وعلى صعيد الغيابات، يفتقد مانشستر يونايتد خدمات عدد من لاعبيه، أبرزهم ماسون ماونت وماتياس دي ليخت وليساندرو مارتينيز وباتريك دورجو، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي قبل مواجهة الليلة.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا

