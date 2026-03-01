مانشستر يونايتد يستضيف كريستال بالاس لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبي

يستعد مانشستر يونايتد لاستقبال نظيره كريستال بالاس عصر اليوم الأحد على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 48 نقطة، ساعيًا لتعزيز موقعه داخل المربع الذهبي ومواصلة الضغط في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تدعم استقراره في المنطقة الدافئة من الجدول.

ويعيش الفريق الأحمر فترة مميزة تحت قيادة مدربه المؤقت مايكل كاريك، إذ لم يتذوق طعم الخسارة خلال آخر خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ليستعيد الفريق توازنه وهيبته محليًا.

وشهدت هذه السلسلة انتصارات مهمة على مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام، إلى جانب التعادل مع وست هام، ثم الفوز على إيفرتون، ما منح الفريق دفعة قوية في مشواره بالدوري.

وعلى صعيد الغيابات، يفتقد مانشستر يونايتد خدمات عدد من لاعبيه، أبرزهم ماسون ماونت وماتياس دي ليخت وليساندرو مارتينيز وباتريك دورجو، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي قبل مواجهة الليلة.