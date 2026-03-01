الولايات المتحدة تسمح لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة البحرين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية السماح للموظفين الحكومين غير الأساسيين وأسرهم بمغادرة البحرين ، كما طالبت المواطنين بإعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب "مخاوف متعلقة بالأمن والسلامة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن البيان الأخير لفت إلى وجود مخاطر مستمرة متعلقة بشن هجمات بالمسيرات والصواريخ من قبل إيران، إضافة إلى عرقلة حركة الرحلات الجوية في أعقاب نشوب الأعمال العدائية في المنطقة.

ويأتي رفع مستوى التحذير في أعقاب شن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات ضد إيران، وشن الأخيرة ضربات استهدفت المصالح الأمريكية في عدة دول بالمنطقة من بينها البحرين.

ولفتت الشبكة إلى أن هذا التصريح بالمغادرة هو الأول منذ بدء العملية العسكرية ضد إيران، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية سمحت يوم الجمعة الماضية للموظفين غير الأساسيين بمغادرة إسرائيل، كما أمرت الموظفين غير الأساسيين بمغادرة لبنان الاثنين الماضي.