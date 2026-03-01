وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان وانطلاق برنامج «هل هلالك» وتُكرم أبطال أكتوبر ونجوم الفن وتُسلم جوائز مسابقة «أنا المصري»

شهدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية، الاحتفالية الكبرى التي نظمها قطاع المسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، وأخرجها الفنان خالد جلال، احتفالًا بذكرى نصر العاشر من رمضان، وانطلاق النسخة العاشرة لبرنامج «هل هلالك»، حيث كرمت نخبة من أبطال القوات المسلحة، ومن نجوم الفن المصري، وسلمت جوائز النسخة الثامنة من مسابقة «أنا المصري» لمواهب الغناء الشابة، وذلك على مسرح مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

وخلال كلمتها قالت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة المصرية:«في هذا اليوم نقف في لحظة وفاء مستحقة، لنلتقي ونُكرم قامات وطنية صاغت التاريخ بدمائها الذكية ووعيها النابض، فصنعت للأمة معجزة ستظل أبد الدهر رمزًا للشموخ والكبرياء. إن السادس من أكتوبر لم يكن مجرد معركة عسكرية عبرنا فيها مانعًا مائيًا، بل كان ملحمة شعب، وإرادة أمة، ودرسًا يشهد أن المستحيل كلمة تُمحى حين تتوحد القلوب خلف راية الوطن، فقد كان يومًا استعادت فيه مصر كرامتها، وكتب فيه رجال القوات المسلحة صفحات من نور في سجل التاريخ».

كما وجهت كلمتها لأبطال النصر قائلة:«أنتم لم تخوضوا حربًا فقط، بل صنعتم مستقبلًا، ولم تحموا أرضًا فحسب، بل صُنتم هوية، وأعدتم تشكيل وعي أجيال كاملة. لقد حملتم أرواحكم على أكفكم، وعبرتم نحو المجد، فكان العبور عبورًا من الألم إلى الأمل، ومن الانكسار إلى الانتصار. وإذا كانت ميادين القتال قد شهدت بطولاتكم، فإن ميادين الثقافة والفن اليوم تشهد امتداد أثر تلك البطولات في وجدان هذا الشعب، فالثقافة ليست بعيدة عن المعركة، بل هي حارسة الوعي، وراوية التاريخ، وحافظة الذاكرة الوطنية».

وأضافت وزيرة الثقافة:«ونحن اليوم نجدد العهد بأن تظل بطولاتكم هي النبراس الذي نهتدي به في معارك البناء والتنوير. تحية إجلال وإكبار لكل بطل شارك في صنع ملحمة أكتوبر، وسلامًا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم فجر النصر، وتحية حب ووفاء لكل من لا يزال يحمل وسام الشرف في قلبه قبل صدره. حفظ الله مصر، وحفظ رجالها المخلصين، وكل عام ووطننا في عزة ورفعة وكرامة».

كما ثمّنت وزيرة الثقافة حضور السادة أعضاء مجلس الشيوخ، والنخبة المضيئة من الفنانين والمبدعين، مؤكدة أن ذلك تجسيد حقيقي لوحدة المصير، وأكدت أن وزارة الثقافة تعد بتحقيق العدالة الثقافية في كافة ربوع الوطن.

وكرمت وزيرة الثقافة عددًا من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973،حيث تضمنت قائمة المكرمين:

«قائد الاستطلاع اللاسلكي لواء اركان حرب محمد الحسيني إبراهيم – قائد الكتيبة 702 صواريخ، لواء أركان حرب السيد سايح جاد – قائد كتيبة صواريخ أرض–أرض، لواء أركان حرب محمد سيد عبد الرحمن – قائد كتيبة مدفعية ميدان 402، لواء أركان حرب ماهر كامل عارف السيد – قائد المنطقة (ج) رفح – رأس محمد، وتنظيم كمين رتل مدرع ببورفؤاد، لواء أركان حرب علي حلمي سليمان خطاب – قائد قوات الدفاع البري للقوات الجوية – الفرقة 16 مشاة ميكانيكي، لواء أركان حرب إسماعيل سيد إسماعيل علي – قيادة اللواء 101 بقاعدة طنطا الجوية – القوات الجوية المصرية، لواء طيار سامي محمد السيد نصر – سلاح المشاة، وشارك في معركة الدفرسوار، عقيد حلمي زكي عبد العزيز – كبير المحررين العسكريين بمؤسسة أخبار اليوم، وكتب ووثق أعمال القتال في حربي الاستنزاف وأكتوبر، الأستاذ محمد علي السيد».

كما حرصت وزيرة الثقافة على تكريم نخبة من الفنانين الذين أثروا وجدان المصريين بأعمالهم الوطنية، وتضمنت قائمة المكرمين:«النجمة الفنانة ريهام عبد الحكيم – الفنان المتألق محمد فهيم – النجم الكبير رياض الخولي – النجم الكبير ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ».

ثم كرمت وزيرة الثقافة الفائزين بجوائز النسخة الثامنة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب، وهي مسابقة سنوية تهدف إلى اكتشاف المواهب الغنائية من الشباب، حيث تضمنت قائمة الفائزين:

«فاز بالمركز الأول: الفنان محمد سلامة عن أغنية “أم الدنيا”، كلمات وألحان عبد المنعم صلاح، توزيع أحمد صلاح عزازي.

فاز بالمركز الثاني مناصفة: الفنان شريف عبد المنعم عن أغنية “ادخلوها آمنين”، كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان شريف عبد المنعم، توزيع عدنان الشامي.

فاز بالمركز الثاني مناصفة: الفنان إسماعيل جاد عن أغنية “مكان أحسن”، كلمات حسيني، ألحان حسيني، توزيع محمد السيد.

فاز بالمركز الثالث: مهند وسهيلة جاويش عن أغنية “باسم كل جندي”، كلمات المعتصم بالله جاويش، ألحان وتوزيع محمد أحمد جاويش.

فاز بالمركز الرابع: الفنان وسام أشرف عن أغنية “مين غيرها”، كلمات وألحان وسام شعيب، توزيع وسام شعيب.

فاز بالمركز الخامس: الفنانة أميرة ضاحي عن أغنية “مصر الجميلة”، كلمات إسلام محمود حسن، ألحان وتوزيع أسامة سامي نصر الدين».

كما كرمت وزيرة الثقافة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة:«الأستاذة الدكتورة نسرين رشدي – الشاعر الأستاذ محمد بهجت – الفنانة الدكتورة هويدا حرك».

وتضمنت الاحتفالية، التي أخرجها المبدع خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، فقرات متنوعة، تغنى خلالها الفائزون في مسابقة «أنا المصري» بباقة من الأغاني الفائزة، بمصاحبة أوركسترا جورج قلته.