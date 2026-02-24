وزيرة الثقافة: لدينا جيل معترض يحتاج للتواصل والحوار.. وأرفض منع استخدام الموبايل للأطفال

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الوزارة ستكون بصدد إعادة قصور الثقافة للنور، لا سيما أنها تعد المنارة الحقيقية لخلق جيل من الأطفال لديه ثقافة ووعي.

وقالت الدكتورة جيهان زكي: “من ذاق حلاوة الثقافة سيعرف وسيتعلم، وللأسف نحن أمام جيل معترض من سن 20 إلى 24 عاما، ومن يصغرونهم يحتاجون إلى الحديث والحوار لخلق حالة من التواصل، وبالتالي لست مع فكرة منع استخدام الأطفال سمارت فون أو تابلت مع جيل ألف وz”.

وأوضحت “زكي”، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن إعداد رؤية لمشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، أن “هناك تواصلا وتعاونا يتم حاليا مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب بنشر الوعي والثقافة، لا سيما أن لدينا 4 آلاف مركز شباب، بالإضافة إلى ما يقرب من 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية”.

وأضافت الوزيرة: “يجب على الحكومة أن تذهب للمواطن، وأنا كنت نائبة للشعب من قبل وأفهم ذلك جيدا، وبالتالي قصور الثقافة يجب أن تكون حقل العمل التوعوى، ومجابهة الفكر والكلمة لا تأتى إلا بالكلمة والفكر والعلم”.