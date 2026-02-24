وزير الأوقاف: تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

وأكد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أهمية التوجيه الرئاسي في هذا الشأن من أجل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك العديد من التجارب الدولية الملهمة في حماية الأطفال.

لجنة الاتصالات بالنواب تناقش تقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل

وانطلق اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ، لمناقشة مشروع التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بحضور وزراء: الاتصالات والإعلام والثقافة والشؤون البرلمانية، في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية النشء داخل الفضاء الرقمي.

ويستعرض الاجتماع أبرز المقترحات المقدمة للبرلمان، والتي تستهدف ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، من خلال وضع معايير إلزامية للمنصات الرقمية تمنع المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وشددت المقترحات في الاجتماع الأول، على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تشجع على سلوكيات غير آمنة أو تؤثر سلبًا على النمو الاجتماعي للأطفال.

وتضمنت الرؤى المطروحة ضرورة إطلاق حملات توعية فردية وأسرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالطفولة، إلى جانب إلزام المنصات بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة عند إنشاء حسابات الأطفال، كما طُرح إعداد محتوى تعليمي تفاعلي لتعزيز مفاهيم السلامة الرقمية، وفرض غرامات على المنصات المخالفة، مع تطوير أدوات رقابة أبوية وإلزام التسجيل بالهوية الحقيقية لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.