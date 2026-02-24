قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
وزير الأوقاف: تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه سيتم تقديم بدائل آمنة لتنشئة الطفل المصري في مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إعداد مشروع قانون في هذا الشأن.

وأكد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،التضامن الكامل من أجل الوصول إلى تشريع يحمي الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا.

وأشار إلى أهمية التوجيه الرئاسي في هذا الشأن من أجل حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك العديد من التجارب الدولية الملهمة في حماية الأطفال.

لجنة الاتصالات بالنواب تناقش تقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل

وانطلق اليوم الاجتماع الثاني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ، لمناقشة مشروع التشريع الجديد الخاص بتقنين استخدام الأطفال للتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وذلك بحضور وزراء: الاتصالات والإعلام والثقافة والشؤون البرلمانية، في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية النشء داخل الفضاء الرقمي.

ويستعرض الاجتماع أبرز المقترحات المقدمة للبرلمان، والتي تستهدف ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، من خلال وضع معايير إلزامية للمنصات الرقمية تمنع المحتوى الضار وتشجع على الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

وشددت المقترحات في الاجتماع الأول، على أهمية حجب الألعاب الرقمية التي تشجع على سلوكيات غير آمنة أو تؤثر سلبًا على النمو الاجتماعي للأطفال.

وتضمنت الرؤى المطروحة ضرورة إطلاق حملات توعية فردية وأسرية بالتعاون مع الجهات المعنية بالطفولة، إلى جانب إلزام المنصات بتطبيق إعدادات افتراضية آمنة عند إنشاء حسابات الأطفال، كما طُرح إعداد محتوى تعليمي تفاعلي لتعزيز مفاهيم السلامة الرقمية، وفرض غرامات على المنصات المخالفة، مع تطوير أدوات رقابة أبوية وإلزام التسجيل بالهوية الحقيقية لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

