أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، فوز محمد بلال برئاسة نادي سموحة، فيما فاز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة عمر الغنيمي.

و كتب الإعلامي خالد الغندور :المهندس فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال الذي فاز بإكتساح في الإنتخابات.

كما أعلنت اللجنة عن فوز رامي فتح الله أمينا للصندوق.



انطلقت صباح أمس الجمعة، أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة 2025/ 2029.

وأجريت الانتخابات في 100 لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء، تحت إشراف قضائي كامل وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف لضمان الانضباط والشفافية