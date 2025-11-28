قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إقبال كبير على انتخابات نادي بيلا بكفر الشيخ | صور

إقبال كبير على انتخابات نادي بيلا
إقبال كبير على انتخابات نادي بيلا
محمود زيدان

شهد نادى بيلا الرياضى بمحافظة كفر الشيخ، إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2025 / 2029م، وسط إقبال كبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 4500 عضو.

 وتوافد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت على لجان الانتخابات منذ التاسعة صباحاً، حتى الساعة السابعة مساءً وذلك برئاسة وحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والمستشار رشدي بركات نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

ووجهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية التى انتهت من توفيق أوضاعها فى ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وفق جدول زمني بإشراف قضائي.

وتجرى الجمعيات العمومية للأندية بإشراف الجهة الإدارية المختصة، طبقاً للائحة من خلال إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، بإشراف قضائي وحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، علاء العربي مدير إدارة الهيئات الرياضية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

21 مرشحًا  يتنافسون في انتخابات نادي بيلا 

ويتنافس في هذه الانتخابات 21 مرشحًا من بينهم 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة وهم: جمال الصيرفي، وجلال دية، وحمدي خليفة.

ويتنافس اثنان فقط على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة وهم: إيهاب غالي، ومحمد عبد الرؤوف شاهين كما يتنافس على مقعد أمين الصندوق: أشرف ضبعون، وحسام النشيلي بينما يتنافس 14 مرشحاً على مقاعد العضوية فوق وتحت السن.

المستشار رشدي بركات وقيادات مديرية الشباب والرياضة 
إقبال أعضاء الجمعية العمومية 
إقبال أعضاء الجمعية العمومية على انتخابات نادي بيلا 
