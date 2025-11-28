إقبال كبير على انتخابات نادي بيلا بكفر الشيخ | صور

شهد نادى بيلا الرياضى بمحافظة كفر الشيخ، إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2025 / 2029م، وسط إقبال كبير من قبل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 4500 عضو.

وتوافد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت على لجان الانتخابات منذ التاسعة صباحاً، حتى الساعة السابعة مساءً وذلك برئاسة وحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ والمستشار رشدي بركات نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية فى ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

ووجهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية التى انتهت من توفيق أوضاعها فى ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وفق جدول زمني بإشراف قضائي.

وتجرى الجمعيات العمومية للأندية بإشراف الجهة الإدارية المختصة، طبقاً للائحة من خلال إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، بإشراف قضائي وحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، علاء العربي مدير إدارة الهيئات الرياضية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.

21 مرشحًا يتنافسون في انتخابات نادي بيلا

ويتنافس في هذه الانتخابات 21 مرشحًا من بينهم 3 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة وهم: جمال الصيرفي، وجلال دية، وحمدي خليفة.

ويتنافس اثنان فقط على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة وهم: إيهاب غالي، ومحمد عبد الرؤوف شاهين كما يتنافس على مقعد أمين الصندوق: أشرف ضبعون، وحسام النشيلي بينما يتنافس 14 مرشحاً على مقاعد العضوية فوق وتحت السن.

المستشار رشدي بركات وقيادات مديرية الشباب والرياضة

إقبال أعضاء الجمعية العمومية