الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
ديني

غدا.. إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس حول الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

أحمد سعيد

تعقد كلية الإعلام بـ الأزهر للبنين بالقاهرة غدًا السبت 29 من نوفمبر 2025م مؤتمرها الدولي السادس تحت عنوان: «الإعلام الدعوي وبناء الإنسان»، برعاية الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

 إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس بعنوان الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

ويأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الدينية والأكاديمية، ونخبة من الباحثين والإعلاميين، وذلك في قاعة الفسطاط بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وصرح الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى بيان رؤية الأزهر الشريف في توظيف القوة المتزايدة للإعلام الدعوي في بناء الوعي الإنساني وترسيخ قيم الوسطية والاستنارة في ظل التحولات الرقمية الراهنة؛ فمع تمدد المنصات الإلكترونية واتساع رقعة التأثير الاتصالي، أصبح الخطاب الدعوي أمام مسئولية مضاعفة تستلزم الجمع بين الأصالة العلمية والمهنية الإعلامية، بما يضمن حماية الهوية وتقوية الانتماء ومواجهة موجات الاضطراب الفكري التي يعيشها العالم المعاصر.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم نخبة من الأكاديميين والباحثين والقيادات الأكاديمية والدينية التي اجتمعت لتناقش عددًا من الأبحاث العلمية والأطروحات الفكرية المرتبطة بمحاور المؤتمر، في الحلقات النقاشية والجلسات البحثية التي تنضوي تحت محاوره المختلفة، ومن أبرزها: الإعلام الدعوي والوعي الديني، وعلاقة الإعلام الدعوي بتشكيل الهوية، ودور الإعلام الدعوي في بناء شخصية الإنسان، ووسائل الإعلام الدعوي ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي، والمؤسسات الدينية والإعلامية ودورها في بناء الوعي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يتزامن مع احتفالات كلية الإعلام للبنين بمرور خمسين عامًا على بدء دراسة الإعلام والاتصال بالجامعة، حيث أنشيء قسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية بالقاهرة عام 1975م بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الشريف آنذاك، ثم تحول إلى كلية مستقلة للإعلام في العام 2011 بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

