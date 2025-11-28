وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ملعب خماسي في مركز شباب الحبيل، يرافقه عدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير لعدد من مراكز الشباب والأندية في محافظة الأقصر.

وخلال الجولة افتتح وزير الشباب والرياضة ملعب خماسي بالإضافة إلى تفقد الأنشطة الشبابية والرياضية بمركز شباب الحبيل، كما تعرف على الخطة الانشائية والتطويرية للمركز، كما تفقد تعليم الشباب المصري للغة الهيروغليفية ضمن مبادرة تعليم اللغة الهيروغليفية والإشارة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للتعريف بالهوية المصرية وتعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب المصري.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، تعتمد على رفع كفاءة المنشآت، وتوفير بنية تحتية حديثة تخدم مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية.

وأوضح أن افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب الحبيل؛ يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة لممارسة الرياضة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المراكز في صعيد مصر تحظى بأولوية خاصة ضمن خطة التطوير، بهدف توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتعزيز الدور المجتمعي لتلك المنشآت.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة سير المشروعات الإنشائية والتطويرية؛ لضمان تقديم خدمات متكاملة تواكب رؤية الدولة لبناء إنسان قادر ومؤهل للمستقبل.

ومن جهته، أكد نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، باعتبارها متنفسًا مهمًا للشباب ومساحة حيوية لاكتشاف الطاقات وتنمية المهارات.

وأشار إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة؛ يثمر عن تنفيذ مشروعات تخدم أبناء الأقصر، وتسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المراكز والقرى، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدعم الشباب وتمكينهم.