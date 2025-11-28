خلافات عائلية.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في إحدى قرى ملوي بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات عائلية بمركز ملوي جنوب لمنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة، ووجود جثة لسيدة في العقد الثاني من عمرها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين وفاة د. س 19 سنة، وعلى جسدها آثار خنق وتم نقلها لمشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وانتداب الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليه م. ن 23 سنه بسبب خلافات عائلية بينهما، وتم ضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة للعرض على جهات التحقيق، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة.