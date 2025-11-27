محافظ المنيا : محطة معالجة الصرف الصناعي نقلة بيئية تدعم الاستثمار

صرح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة يُعد نقلة نوعية في تطوير البيئة الصناعية بالمحافظة، وأحد أهم مشروعات الإصلاح المحلي، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق معايير الاستدامة ودعم التوسع الصناعي.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية أن المنطقة الصناعية بالمنيا تُعد أقدم منطقة صناعية في صعيد مصر منذ إنشائها عام 1994، وكانت تعتمد في السابق على مياه الآبار، وهو ما شكّل تحديات كبيرة أمام عدد من المصانع، خاصة مصانع الأغذية والأدوية التي توقفت عن العمل لفترات متكررة.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ محطة المعالجة الجديدة – بطاقة تتراوح بين 300 إلى 400 ألف لتر/ث، وبتكلفة تقديرية تبلغ 600 مليون جنيه – يأتي في إطار بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاحتياجات المائية للمصانع وتحسين جودة البنية التحتية الصناعية.

وأضاف أن المحطة ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، إلى جانب استفادة 4 قرى مجاورة من خدماتها، مما يعزز من جاذبية محافظة المنيا للاستثمارات الجديدة، ويعكس قدرة الإدارة المحلية على التخطيط لمشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي وبيئي مباشر.