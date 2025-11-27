الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي دعمًا لإنهاء الحرب الأهلية في السودان

رحبت الإمارات اليوم الخميس، بقرار البرلمان الأوروبي دعما للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.

قرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

وأعربت وزيرة الدولة الإماراتية ومبعوث وزير الخارجية الإماراتي إلى الاتحاد الأوروبي لانا نسيبة، عن ترحيبها بقرار البرلمان الأوروبي وأنه جاء في الوقت المناسب دعما للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.

وأكدت نسيبة التزام الإمارات الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني.

المبادرة الرباعية

وأوضحت أن قرار البرلمان الأوروبي أيد عمل "الرباعية" بوصفها "صيغة الوساطة" لهذا النزاع، لافتة إلى أن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع.

وأضافت الدبلوماسية الإماراتية، أن الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.