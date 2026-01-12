قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا

تصدير الغاز
أمل مجدى

تضخ مصر نحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان عبر خط الغاز العربي من مساء أمس.

 كما وردت مصر حوالي 50 مليون قدم إلى سوريا بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب ما نشره الشرق بلومبيرج.

اتفاق مصر مع سوريا ولبنان

اتفقت مصر مع سوريا ولبنان على استقبال شحنات غاز مسال لصالح الدولتين عبر مركب التغويز التي تستأجرها القاهرة والراسية في ميناء العقبة بالأردن، مع ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً خلال أشهر الشتاء للبلدين.

وقد وقعت مصر الإثنين الماضي مذكرتي تفاهم مع سوريا لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية للمساهمة في توليد الكهرباء.

 وتعد الكهرباء من أهم التحديات التي تواجه سوريا، وتحتاج البلاد إلى نحو 5 سنوات لاستقرار التيار الكهربائي بشكل كامل، حيث يتجاوز العجز 80% من إجمالي الاحتياجات الحالية.

اتفقت سوريا لتلبية احتياجاتها من الغاز، مع تركيا على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بدءاً من شهر يونيو الماضي، كما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية أرسلان بيرقدار في مايو من العام الماضي.

شحنة غاز ثانية لصالح سوريا ولبنان

مصر استقبلت شحنة غاز مسال الأسبوع الماضي لصالح سوريا ولبنان، ومن المزمع وصول الشحنة الثانية بسعة نحو 3.5 مليار قدم من الغاز بنهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن القاهرة تتحمل نفقات إيجار مركب التغويز المسؤولة عن استقبال شحنات الغاز المسال لصالح البلدين، بينما تتحمل سوريا ولبنان سداد قيمة شحنات الغاز بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

مهّد إلغاء الكونغرس الأميركي قانون العقوبات المفروضة علي سوريا المعروف بقانون " قيصر" لبدء تنفيذ القاهرة وبيروت اتفاقاً وُقّع بينهما فى منتصف عام 2022 لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.

مصر جددت تعاقد إيجار مركب التغويز (إينرجيوس فورس) بميناء العقبة الأردني لمدة 6 أشهر لصالح سوريا ولبنان، مع حصول الأردن على رسوم مرور الغاز عبر أراضيها للبلدين، وذلك بعد انتهاء عقدها في ديسمبر الماضي".

البترول الغاز تصدير الغاز النفط التعدين

الانفلونزا الموسمية
