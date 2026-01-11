قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بميزانية تتخطى 360 مليون دولار.. شركات البترول تعتمد ميزانية العام المالى الجديد

جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول
جمعيات اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات البترول
أمل مجدى

اعتمدت الهيئة المصرية العامة للبترول الموازنة التخطيطية لشركات بتروجلف وشمال البحرية وبتروأمير وبتروصفوة للبترول للعام المالي 2026-2027، خلال جمعيات عُقدت بمقر الهيئة، وشهدت استعراض التزامات الشركات بتنفيذ الخطة الخمسية 2026-2030 الهادفة إلى زيادة الإنتاج والاحتياطيات البترولية.

أكدت الجمعيات أهمية تعزيز التعاون بين قيادات وزارة البترول والهيئة والشركات القابضة والشركاء والقيادات التنفيذية، باعتبارها منصة للحوار حول سبل تجاوز التحديات وتسريع خطط الاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات البترولية.

تأكيد الالتزام بالخطة الخمسية وزيادة الإنتاج

أوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الحفر وخطط التنمية وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن استدامة الإنتاج والحفاظ على معدلات نمو متصاعدة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة لزيادة الاحتياطيات من الثروة البترولية.

استعرض اجتماع شركة بتروجلف الميزانية المعدلة للعام المالي 2025-2026 والميزانية المقترحة للعام 2026-2027 والخطة الخمسية الطموحة، حيث بلغت الموازنة الاستثمارية 138 مليون دولار، بمعدل إنتاج يومي مستهدف قدره 24 ألف برميل زيت خام، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة وشركة جنوب الوادي القابضة والشركاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

أشاد ممثلو الشركاء بما تحقق من نتائج على صعيد السلامة وتقليل الحوادث وتحسين الأداء الإنتاجي، مع التأكيد على إمكانية تطبيق تكنولوجيات جديدة لتعزيز الإنتاج والاحتياطيات خلال المرحلة المقبلة، وربط استدامة الزيادة الإنتاجية بكفاءة الكوادر البشرية والدراسات الاستكشافية وتقييم الخزانات.

ناقش اجتماع شركة شمال البحرية للبترول الميزانية المعدلة للعام 2025-2026 والميزانية المقترحة للعام 2026-2027 والخطة الخمسية، حيث قُدرت الموازنة الاستثمارية بنحو 121.8 مليون دولار، وبمعدل إنتاج يومي مستهدف يبلغ 17 ألف برميل زيت خام، بحضور قيادات الشركات الشريكة.

عرض اجتماع شركتي بتروأمير وبتروصفوة الميزانيات المعدلة والمقترحة للعامين الماليين القادمين، بإجمالي موازنة استثمارية قدرها 21 مليون دولار، وبمعدل إنتاج يومي مستهدف يبلغ 1500 برميل زيت خام، و2 مليون قدم مكعب غاز، و4 أطنان بوتاجاز، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الشركات والهيئة والشركات القابضة لتجاوز التحديات ودفع الأنشطة الإنتاجية والاستكشافية.

شارك في أعمال الجمعيات عدد من قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، من بينهم وكلاء الوزارة ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء قطاعات الإنتاج والاستكشاف والاتفاقيات والتخطيط والرقابة على الشركات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

البترول شركات البترول نفط تعدين وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة ملاكي

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على كوبري نمرة البصل بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي

المتهم

سقوط عاطل تعدى على شخصين بسلاح أبيض في قبضة الأمن بالشرقية

مجلس الدولة

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد