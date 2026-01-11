بميزانية تتخطى 360 مليون دولار.. شركات البترول تعتمد ميزانية العام المالى الجديد

اعتمدت الهيئة المصرية العامة للبترول الموازنة التخطيطية لشركات بتروجلف وشمال البحرية وبتروأمير وبتروصفوة للبترول للعام المالي 2026-2027، خلال جمعيات عُقدت بمقر الهيئة، وشهدت استعراض التزامات الشركات بتنفيذ الخطة الخمسية 2026-2030 الهادفة إلى زيادة الإنتاج والاحتياطيات البترولية.

أكدت الجمعيات أهمية تعزيز التعاون بين قيادات وزارة البترول والهيئة والشركات القابضة والشركاء والقيادات التنفيذية، باعتبارها منصة للحوار حول سبل تجاوز التحديات وتسريع خطط الاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج، في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتسهيلات وحوافز لجذب الاستثمارات البترولية.

تأكيد الالتزام بالخطة الخمسية وزيادة الإنتاج

أوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الحفر وخطط التنمية وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن استدامة الإنتاج والحفاظ على معدلات نمو متصاعدة، مشيرًا إلى الفرص الواعدة لزيادة الاحتياطيات من الثروة البترولية.

استعرض اجتماع شركة بتروجلف الميزانية المعدلة للعام المالي 2025-2026 والميزانية المقترحة للعام 2026-2027 والخطة الخمسية الطموحة، حيث بلغت الموازنة الاستثمارية 138 مليون دولار، بمعدل إنتاج يومي مستهدف قدره 24 ألف برميل زيت خام، وذلك بمشاركة قيادات الهيئة وشركة جنوب الوادي القابضة والشركاء عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

أشاد ممثلو الشركاء بما تحقق من نتائج على صعيد السلامة وتقليل الحوادث وتحسين الأداء الإنتاجي، مع التأكيد على إمكانية تطبيق تكنولوجيات جديدة لتعزيز الإنتاج والاحتياطيات خلال المرحلة المقبلة، وربط استدامة الزيادة الإنتاجية بكفاءة الكوادر البشرية والدراسات الاستكشافية وتقييم الخزانات.

ناقش اجتماع شركة شمال البحرية للبترول الميزانية المعدلة للعام 2025-2026 والميزانية المقترحة للعام 2026-2027 والخطة الخمسية، حيث قُدرت الموازنة الاستثمارية بنحو 121.8 مليون دولار، وبمعدل إنتاج يومي مستهدف يبلغ 17 ألف برميل زيت خام، بحضور قيادات الشركات الشريكة.

عرض اجتماع شركتي بتروأمير وبتروصفوة الميزانيات المعدلة والمقترحة للعامين الماليين القادمين، بإجمالي موازنة استثمارية قدرها 21 مليون دولار، وبمعدل إنتاج يومي مستهدف يبلغ 1500 برميل زيت خام، و2 مليون قدم مكعب غاز، و4 أطنان بوتاجاز، مع التأكيد على أهمية التكامل بين الشركات والهيئة والشركات القابضة لتجاوز التحديات ودفع الأنشطة الإنتاجية والاستكشافية.

شارك في أعمال الجمعيات عدد من قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، من بينهم وكلاء الوزارة ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء قطاعات الإنتاج والاستكشاف والاتفاقيات والتخطيط والرقابة على الشركات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.