البترول: انتهينا من دراسة مشروع صودا آش.. والتنفيذ خلال شهرين

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة قيادات القطاع للمشروعات الجاري تنفيذها، تفقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، موقع مشروع الشركة المصرية للصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

حيث استعرض علاء عبد الفتاح، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وذلك من خلال عرض قدمه الكيميائي شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصودا آش، بمشاركة فريق عمل الشركة.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلي مقاول عام المشروع، شركة TCC الصينية، لمتابعة المخطط الزمني للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية بنسبة 100%، ومن المخطط البدء في أعمال التجهيز تمهيدًا لتنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب استكمال أعمال التصميمات الهندسية بالتوازي مع إصدار أوامر شراء المعدات طويلة الأجل، والمقرر لها الربع الأول من عام 2026.

وخلال الزيارة، وجّه رئيس القابضة للبتروكيمياويات، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة بهدف التعجيل ببدء الإنتاج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الإنشاء والتنفيذ، وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها في قطاع البترول.