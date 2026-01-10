إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار

واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول حملاتها بالأسبوع الأول من يناير .

يأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة المصرية العامة للبترول لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والحد من التلاعب والانحرافات.

وتمكنت من إحباط محاولة جديدة للتربح غير الشرعي من المنتجات البترولية ، وضبطت بواسطة منظومة التتبع الرقمية ، وكيلاً لعدد من المحطات بجنوب مصر ، يقوم بتهريب السولار المخصص لمحطاته للبيع للجمهور بواسطة سيارات صهريجية لمناطق جبلية حدودية ، وبالرغم من سابقة اتهامه وتحويله للنيابة الأشهر الماضية، فقد تم رصد قيامه مجدداً بتهريب 22 شحنة بإجمالي مليون و 144 الف لتر سولار، وتقرر إلغاء ترخيصه نهائياً بعد تغريمه مايزيد على 36 مليون جنيه وإحالته مجددا للنيابة العامة.

ولمكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، فقد تم ضبط 3 نقاط بواقع اثنتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا ، وبيشا بالزقازيق، وآخري بقرية الزرقا في دمياط، ويتم حالياً إزالتها ، كما تم ضبط مؤسسة بدمياط تروج لإنشاء تلك النقاط غير المرخصة للتربح غير الشرعي من البنزين والسولار ، وتزاول أعمال الدمغ والموازين دون تصريح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها .

وخلال المرور علي مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، تم رصد قصور في مصنع بكفر الدوار يتعلق بنقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات ، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسئولة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية .

كما قامت اللجنة بالتفتيش على 25 محطة وقود بالبحيرة ودمياط والبحر الأحمر، ورصدت مخالفات منها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة ، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق بسرعة التصحيح والإفادة.