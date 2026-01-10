قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار

«البترول» تضبط تهريب أكثر من 1.14 مليون لتر سولار
أمل فوزي

 واصلت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة  العامة للبترول حملاتها بالأسبوع الأول من يناير .

يأتي ذلك استمراراً لجهود الهيئة المصرية العامة للبترول لضبط عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية والحد من التلاعب والانحرافات.

وتمكنت من إحباط محاولة جديدة للتربح غير الشرعي من المنتجات البترولية ،  وضبطت بواسطة منظومة التتبع الرقمية ، وكيلاً لعدد من المحطات بجنوب مصر ، يقوم بتهريب السولار المخصص لمحطاته للبيع للجمهور بواسطة سيارات صهريجية لمناطق جبلية حدودية ، وبالرغم من سابقة اتهامه وتحويله للنيابة الأشهر الماضية، فقد تم رصد قيامه مجدداً بتهريب 22 شحنة بإجمالي مليون و 144 الف لتر سولار، وتقرر إلغاء ترخيصه نهائياً بعد تغريمه مايزيد على 36 مليون جنيه وإحالته مجددا للنيابة العامة.

ولمكافحة ظاهرة نقاط تموين الوقود غير المرخصة، فقد تم ضبط 3 نقاط بواقع اثنتين بمحافظة الشرقية على طريقي الشبراوين بههيا ، وبيشا بالزقازيق، وآخري بقرية الزرقا في دمياط، ويتم حالياً إزالتها ، كما تم ضبط مؤسسة بدمياط تروج لإنشاء تلك النقاط غير المرخصة للتربح غير الشرعي من البنزين والسولار ، وتزاول أعمال الدمغ والموازين دون تصريح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها .

وخلال المرور علي مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز، تم رصد قصور في مصنع بكفر الدوار  يتعلق بنقص العمالة، وعدم اختبار سلامة الأسطوانات ، وتعطل الموازين، وضعف إجراءات السلامة والصيانة والتحميل، وتم إخطار الشركة المسئولة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية .

كما قامت اللجنة بالتفتيش على 25 محطة وقود بالبحيرة ودمياط والبحر الأحمر، ورصدت مخالفات منها عشوائية توصيلات الكهرباء، وانتشار مسببات الاشتعال والخردة  ، ونقص وتلف مهمات الإطفاء، وتم إخطار شركات التسويق بسرعة التصحيح والإفادة.

