ماذا فعل وفد نقابة البترول والكيماويات التركية في القاهرة؟

استقبل المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بمقر النقابة العامة بحدائق القبة، سليمان أكيوز، رئيس وفد نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط بجمهورية تركيا، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم وتعميق العلاقات العمالية الدولية، وتبادل الخبرات النقابية، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وضم الوفد التركي كلًا من: سليمان أكيوز، رئيس النقابة ورئيس الوفد، نيازي رجب كينودا، سكرتير التنظيم والتثقيف، خليل إبراهيم إبراهيم تويجو، وكيل النقابة بمدينة تشانكري، جيم توران، وكيل النقابة عن مدينة أزمير، ريزا كوسى، منسق العلاقات الدولية.

وشارك في اللقاء من جانب المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول كل من: المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة، الدكتور أشرف المحروقي، نائب أول رئيس النقابة، محمد يسري، نائب رئيس النقابة، هيثم زاد الدين، رئيس المركز الإعلامي وعضو المجلس التنفيذي للنقابة، عبد الله مشهور، أمين العلاقات العامة وعضو المجلس التنفيذي للنقابة، إلى جانب سعيد رشوان، مدير إدارة التعاون الدولي بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن النقابة تنتهج رؤية واضحة لتعزيز البعد الدولي للعمل النقابي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن العمالي العابر للحدود، وتوحيد الجهود بين النقابات العمالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حقوق العمال، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاعات البترول والطاقة والصناعات الكيماوية.

وأشار عباس صابر إلى أن التعاون مع النقابات العمالية التركية يمثل إضافة نوعية لمسار العلاقات العمالية الدولية، ويسهم في تبادل الخبرات التنظيمية، وبناء قدرات الكوادر النقابية، وتنسيق المواقف العمالية المشتركة تجاه قضايا العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا حرص النقابة العامة للعاملين بالبترول على تحويل هذه اللقاءات إلى برامج تعاون عملية ومستدامة.

وأكد المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، أن هذا اللقاء يعكس توجهًا استراتيجيًا لدى النقابة لتوسيع دوائر التعاون العمالي الدولي، بما يسهم في تطوير الأداء النقابي، ورفع كفاءة الكوادر، وتبادل الخبرات التنظيمية، ودعم القضايا العمالية المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح السروجي، أن النقابة تسعى إلى بناء شراكات عمالية قائمة على التنسيق والتكامل، بما يعزز من قوة الحركة النقابية في مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، وبما يخدم مصالح العمال ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد سليمان أكيوز، رئيس وفد نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط بتركيا، أن زيارته لمقر النقابة العامة للعاملين بالبترول تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة عمالية فعالة مع الحركة النقابية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به النقابة في الدفاع عن حقوق العمال، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وتطوير العمل النقابي المؤسسي.

وأشار أكيوز إلى تطلع النقابة التركية إلى تعزيز التعاون المشترك مع النقابة العامة للعاملين بالبترول في مصر، من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية مشتركة، بما يسهم في إعداد كوادر نقابية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، وترسيخ قيم التضامن العمالي الدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية النقابة العامة للعاملين بالبترول الهادفة إلى ترسيخ البعد الدولي للعمل النقابي، وتعزيز الشراكات العمالية العابرة للحدود، بما يخدم مصالح العمال ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.