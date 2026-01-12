سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً ثقيلاً على منافسه غزل المحلة، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر “ الرابطة”.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والثلاث نقاط على أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

لعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات في كأس عاصمة مصر، وحصد 3 نقاط، من فوز في مباراة واحدة، 3 هزائم، وسجل مهاجمو سيراميكا هدفين، واستقبلوا 6 أهداف.

فيما لعب فريق غزل المحلة 4 مباريات في كأس عاصمة مصر وجمع 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل في مباراة أخرى، وسقط في خسارتين ، وسجل مهاجمو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.