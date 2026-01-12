قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
ثلوج ورعد.. حالة الطقس اليوم الاثنين 12 يناير 2025
خزني لرمضان.. أسعار الفراخ اليوم بعد انخفاضها
صرف 3.1 مليون جنيه رعاية اجتماعية وإعانات حوادث 443 عاملا غير منتظمة
رياضة

سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً ثقيلاً على منافسه غزل المحلة، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر “ الرابطة”.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز والثلاث نقاط على أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

لعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات في كأس عاصمة مصر، وحصد 3 نقاط، من فوز في مباراة واحدة، 3 هزائم، وسجل مهاجمو سيراميكا هدفين، واستقبلوا  6 أهداف.

فيما لعب فريق غزل المحلة 4 مباريات في كأس عاصمة مصر وجمع 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل في مباراة أخرى، وسقط في خسارتين ، وسجل مهاجمو غزل المحلة 3 أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا غزل المحلة كأس عاصمة مصر

