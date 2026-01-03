أكد يحيي زكريا لاعب غزل المحلة، أن واقعة طرده في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك في دوري نايل كانت اللحظة الأصعب هذا الموسم، مشددًا لم اتعمد إيذاء لاعب الأبيض أو خسارة فريقي، أي لاعب يتمنى مواجهة الأهلي والزمالك، خصوصًا وأنا أمثل نادي جماهيري وعريق وله شعبية كبيرة مثل غزل المحلة.

لاعب غزل المحلة: اعتذرت للجماهير عن واقعة الزمالك

وتابع "زكريا" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ما حدث في مباراة الزمالك كانت حركة لا إرادية، استفدت منها كثيرًا واكتسبت خبرات، والحمد لله أسير بشكل جيد مع الفريق بعدها، جلست مصدومًا لعدة أيام بعد الواقعة غير مصدق ما حدث، وضعت سيناريوهات كثيرة للمباراة، ومقتنع أن الأفضل قادم لي إن شاء الله.

وأضاف لاعب غزل المحلة: اعتذرت للجماهير عن واقعة مباراة الزمالك، الفريق خسر وحالة الطرد بالتأكيد هي أحد أسباب ذلك، الفريق لعب 90 دقيقة كاملة بعشرة لاعبين، لذا كان لابد من الاعتذار للجماهير وللإدارة.

وواصل: أحمد عيد عبد الملك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية بعد الله سبحانه وتعالى، كان مصممًا على التعاقد معي من مصر المقاصة، وقام بحل مشكلة كان ستعطل انضمامي لغزل المحلة، وأريد شكره على كل ما قام به لأجلي، انضممت بعدها للفريق في دوري المحترفين وساهمت في الصعود للممتاز.

وأنهى يحيي زكريا حديثه: علاء عبد العال له فضل كبير على مسيرتي الكروية أيضًا، هو السبب في ظهوري بشكل مميز ومستمر هذا الموسم، منحني الثقة الكاملة والحرية الكبيرة، والحمد لله كنت على قدر المسؤولية وإن شاء الله ننهي الموسم بالتواجد ضمن السبعة الكبار بدعم جماهير المحلة الكبيرة.