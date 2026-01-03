قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف

القسم الرياضي

شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 واحدة من أكثر المباريات جنونًا في تاريخ المسابقة، خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي جمعت بين منتخب بوركينا فاسو، صاحب الأرض، ومنتخب الكونغو، في لقاء لا يُنسى حُسم بسيناريو درامي مذهل.

دخل منتخب بوركينا فاسو المباراة بأفضلية معنوية، بعدما بلغ مباراة الترتيب عقب خسارته أمام منتخب مصر في نصف النهائي، بينما وصل منتخب الكونغو إلى اللقاء بعد سقوطه أمام جنوب إفريقيا.

ومنذ الدقائق الأولى، فرض أصحاب الأرض سيطرتهم الكاملة على مجريات اللعب، ونجحوا في التقدم بثلاثة أهداف دون رد حتى الدقيقة 76، ليبدو أن المباراة قد حُسمت مبكرًا.

وفي الدقيقة 76، سجل منتخب الكونغو هدفًا قلّص به الفارق، واعتبره الجميع هدفًا شرفيًا لا يغير من واقع اللقاء، قبل أن يعزز إبراهيم تالّي تقدم بوركينا فاسو بالهدف الرابع في الدقيقة 86، في لقطة بدت وكأنها أنهت تمامًا آمال الكونغو.

غير أن هذا الهدف كان نقطة التحول الحقيقية، إذ أشعل حماس لاعبي الكونغو الذين اندفعوا بشكل غير متوقع نحو مرمى بوركينا فاسو، في محاولة يائسة لتقليص الفارق.

وجاء الرد سريعًا ومذهلًا؛ ففي الدقيقة 87 سجل كاسونغو الهدف الثاني للكونغو، قبل أن يضيف توندولوا الهدف الثالث عند الدقيقة 88:50، ليعيد المباراة إلى أجواء التوتر.

ولم تمر سوى ثوانٍ قليلة حتى اكتملت المفاجأة الكبرى، عندما سجل مونغونغو الهدف الرابع للكونغو عند الدقيقة 89:40، والثاني له في اللقاء، لتصبح النتيجة 4-4، بعد ثلاثية مذهلة أحرزت في أقل من ثلاث دقائق، بمعدل هدف كل نحو 50 ثانية.

ولم تتوقف الملحمة عند العودة في النتيجة فحسب، بل واصل منتخب الكونغو تفوقه المعنوي ليحسم المواجهة وينتزع الميدالية البرونزية، في واحدة من أعظم «الريمونتادات» في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، بعدما كانت بعيدة المنال قبل دقائق قليلة من النهاية.

كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنتخبات الأفريقية

