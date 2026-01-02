مصانع غزل المحلة تعود بقوة

في عام 2018، أطلقت الحكومة خطة طموحة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، بداية من زراعة القطن ثم صناعة الغزول والملابس وصولا بتسويق المنتجات وتصديرها للخارج.

وشمل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج دمج نحو 31 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في 7 شركات هي مصر للغزل والنسيج، كفر الدوار، الأهلية، دمياط، شبين، المنيا، وحلوان، وينقسم إلي 3 مراحل، وتم الانتهاء من المرحلة الأولي في ديسمبر 2024، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال يناير الجاري، وفقا للخطة الزمنية سيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.

غزل المحلة

واستحوذت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، علي نحو 42% من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أضخم المشروعات الصناعية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام، وبانتهاء المرحلة الثانية من المشروع خلال يناير الجاري سيكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، لتعود القلعة الصناعية التاريخية في ثوبها الحديث، بطاقة إنتاجية متطورة ووفق أعلى المعايير العالمية.

وتضم مصانع غزل المحلة مصنع غزل 1 أكبر مصنع غزل في العالم، إذ يضم نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد، ويقع على مساحة أكثر من 62.5 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يوميا، وبلغت التكلفة الإنشائية 750 مليون جنيه.



