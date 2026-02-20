ناصر عباس: لا يوجد ركلة جزاء واحدة للجونة أمام الأهلي

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي علي إنة لا توجد ركلات جزاء لنادي الجونة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز

وقال عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: أول لعبة الدقيقة 11 الشناوي طلع علي اللاعب ثبت إيده ومحصلش حركة إضافية لعرقلة لاعب الجونة اللي قدر يلعب الكرة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وقرار الحكم موفق".

وأضاف: " في الدقيقة 28 كان هناك مطالبات بركلة جزاء علي ديانج ولو أحتسبت لكانت غير صحيحة لأن الكرة جاءت في صدر اللاعب وليس يده".

واستطرد قائلا :" في اللعبة الثالثة عند أرتقاء ياسر إبراهيم في كرة عرضية من الطبيعي نزول اللاعب علي يديه ولعب الكرة بشكل طبيعي وهنا أيضا لا توجد ركلة جزاء".

واختتم الخبير التحكيمي حديثه بالأشادة في قرارات حكم المباراة وعلي أنه لم يلجأ اللفار لأنه كان متفهما الحالات جيدا ولا يوجد ركلة جزاء واحدة للجونة أمام الأهلي