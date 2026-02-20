قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناصر عباس: لا يوجد ركلة جزاء واحدة للجونة أمام الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي علي إنة لا توجد ركلات جزاء لنادي الجونة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز

وقال عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:  أول لعبة الدقيقة 11 الشناوي طلع علي اللاعب ثبت إيده ومحصلش حركة إضافية لعرقلة لاعب الجونة اللي قدر يلعب الكرة وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء وقرار الحكم موفق".

وأضاف: " في الدقيقة 28 كان هناك مطالبات بركلة جزاء علي ديانج ولو أحتسبت لكانت غير صحيحة لأن الكرة جاءت في صدر اللاعب وليس يده".

واستطرد قائلا :" في اللعبة الثالثة عند أرتقاء ياسر إبراهيم في كرة عرضية من الطبيعي نزول اللاعب علي يديه ولعب الكرة بشكل طبيعي وهنا أيضا لا توجد ركلة جزاء".

واختتم الخبير التحكيمي حديثه بالأشادة في قرارات حكم المباراة وعلي أنه لم يلجأ اللفار لأنه كان متفهما الحالات جيدا ولا يوجد ركلة جزاء واحدة للجونة أمام الأهلي

الأهلي الجونة ناصر عباس الدوري ركلات جزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

أمجد الحداد

بين حرارة النهار وبرودة الليل.. أخطاء شائعة تضعف مناعة الأطفال| فيديو

المسلسلات

بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

أونروا

أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد