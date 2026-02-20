عدم وجود الهداف.. تعليق مثير من فتحي سند بعد فوز الأهلي على الجونة

واصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر فيسبوك كاتبا: إمام عاشور ..يقود الاهلى للفوز على الجونة " العنيد " بهدف نظيف ..لقاء ساخن ومثير ..وزاد من اثارته عدم التزام الجونة بالدفاع ..ورغبته فى احراز هدف ..الاهلى وصل كثيرا ..واهدر كثيرا .. لعدم وجود الهداف !

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.