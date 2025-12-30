قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا قطاع الأعمال والبترول يبحثان دعم مشروعات الأسمدة والغزل والنسيج

وزيرا قطاع الأعمال العام والبترول
وزيرا قطاع الأعمال العام والبترول
علياء فوزى

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة البترول بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء استعراض خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة لدى عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق عمليات تصنيعية متقدمة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، من بينها مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام الطفلة الزيتية وخام الفوسفات، بالتعاون بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) والجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. كما تم بحث مشروع آخر لشركة النصر للتعدين يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والعالمي.

كما ناقش الجانبان التنسيق لتسريع إمداد عدد من المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري الانتهاء منها، والتي تمثل خطوة محورية في استكمال تطوير شركة غزل المحلة ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.

التكامل بين الوزارات والجهات الحكومية 

وأكد الوزيران أهمية تعميق التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد، ويدفع بمعدلات النمو الصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وزير قطاع الأعمال العام وزير البترول صناعة الغزل والنسيج صناعة الأسمدة الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

عزاء المخرج عمرو بيومي

ابنة المخرج الراحل عمرو بيومي تستقبل عزاءه

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

مصطفى قمر

هتغيب .. أغنية حديثة لـ مصطفى قمر من ألبومه الجديد

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد