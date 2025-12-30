إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يناير المقبل

قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن إستراتيجية الوزارة ركزت على تطوير أصول شركات القطاع العام وليس بيعها وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة، إن المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيج، يتصدر استراتيجية التطوير، حيث تم على 3 مراحل ودمج الشركات في 7 شركات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في ديسمبر 2024، و سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية في يناير 2026، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة في يونيو 2026.

وتابع أن انتهاء المرحلة الثانية من المشروع يعني الانتهاء من تطوير جميع مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج التي تمثل نحو 42% من المشروع القومي لتطوير الصناعة، وكذلك مصانع شركة شبين الكوم.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في المبيعات والصادرات خلال العام المالي 2024–2025.

مؤشرات مالية

وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في إجمالي مبيعات الشركات التابعة، التي بلغت 6.2 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تحقيق نمو غير مسبوق في الصادرات بنسبة 221%، وبقيمة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن قطاع الأعمال العام.