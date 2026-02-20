معسكر مغلق لمنتخب 2007 استعدادا لتصفيات أفريقيا

ينتظم منتخب الشباب 2007 في معسكر مغلق بداية من اليوم الجمعة في مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك استعدادا للمباريات الهامة التي سيخوضها منتخب 2007 في المرحلة المقبلة، وأبرزها التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب العراق.

وضمت قائمة المعسكر كلا من:

حراسة المرمى: إياد تامر،عمر عبد العزيز، مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبد الله بدير، حمزة الدجوي، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، محمد عاطف، أحمد ياسر، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، محمد حمد، أدهم كريم، عمر العزب، كريم جمعة، ياسين عاطف، محمود صلاح، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم: محمود حسن جمعة، أحمد محمد علي، ومحمود سلطان.