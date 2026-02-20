قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
رياضة

معسكر مغلق لمنتخب 2007 استعدادا لتصفيات أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

ينتظم منتخب الشباب 2007 في معسكر مغلق بداية من اليوم الجمعة في مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك استعدادا للمباريات الهامة التي سيخوضها منتخب 2007 في المرحلة المقبلة، وأبرزها التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب العراق.

وضمت قائمة المعسكر كلا من: 

حراسة المرمى: إياد تامر،عمر عبد العزيز، مصطفى سامي.

خط الدفاع: إياد مدحت، محمد عبد البصير، عبد الله بدير، حمزة الدجوي، نور أشرف، محمد عوض، ماهر خالد، يوسف شيكا، مهند الشامي.

خط الوسط: محمد سمير كونتا، محمد عاطف، أحمد ياسر، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، محمد حمد، أدهم كريم، عمر العزب، كريم جمعة، ياسين عاطف، محمود صلاح، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح.

خط الهجوم: محمود حسن جمعة، أحمد محمد علي، ومحمود سلطان.

العراق افريقيا منتخب

