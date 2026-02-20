بالجلابية والفانوس.. أفشة يهنئ متابعيه بشهر رمضان

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الاتحاد السكندري، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على انستجرام، مهنئا الجماهير بشهر رمضان.

وظهر أفشة عبر خاصية الاستوري حاملا فانوس رمضان، وعلق: “رمضان كريم ”.

ونشر النادي الأهلي صورا لأفشة وهو يتابع مران الاهلي استعدادا لمواجهة الجونة حيث شهد جلسة بينه وبين وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وواصل فريق الأهلي انتصاراته في الدوري المصري بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة ال19 من عمر الدوري على ستاد القاهرة الدوري.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الجونة عند 20 نقطة محتلاً المركز الثاني عشر.