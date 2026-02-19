لقطات من مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من مران الاهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

الاهلي

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مران الاهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في بطولة الدوري ".

وكان قد كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر شاشة قناة «أون سبورت»، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تتابع عن قرب المهاجم الشاب بدر موسى لاعب بتروجت، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الجواد أن الأهلي يسعى لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح بعناصر جديدة، مستفيدًا من المستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه في الدوري المصري. كما تمثل ميزة قيده كلاعب محلي نقطة إضافية مهمة، وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري الخاصة بقيد اللاعبين الفلسطينيين.

طموحات هجومية برقم 9

تأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع بدر موسى ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يهدف إلى زيادة الحلول الهجومية ورفع معدل الفاعلية أمام المرمى، عبر توفير بدائل قوية في مركز «رقم 9».

وأشار عبد الجواد إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتم حسمه خلال المرحلة المقبلة، بعد اكتمال التقارير الفنية وتقييم اللاعب بشكل كامل. كما شدد على أن الأهلي يفضل ضم عناصر تمتلك خبرة بالدوري المصري وقدرة على التأقلم السريع مع طبيعة الضغوط داخل القلعة الحمراء، وهو ما يجعل مهاجم بتروجت خيارًا مطروحًا بقوة.

بلال عطية على أعتاب إسبانيا

وفي ملف الناشئين، اقترب النادي الأهلي من إنهاء إجراءات انتقال موهبته الشابة بلال عطية إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

اللاعب صاحب الـ18 عامًا جذب اهتمام كشافي النادي الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، حيث تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف. وتؤكد مصادر مطلعة أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية، في ظل ترحيب الأهلي بخطوة الاحتراف الخارجي لناشئيه، مع ضمان الحقوق المالية للنادي في عقد الإعارة، بما يمهد طريقًا جديدًا للاعب نحو التألق في الملاعب الإسبانية.