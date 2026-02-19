قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الأهلي يضع بدر موسى على راداره لدعم الهجوم

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، خلال ظهوره في برنامج «ملعب أون» عبر شاشة قناة «أون سبورت»، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تتابع عن قرب المهاجم الشاب بدر موسى لاعب بتروجت، تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الجواد أن الأهلي يسعى لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح بعناصر جديدة، مستفيدًا من المستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه في الدوري المصري. كما تمثل ميزة قيده كلاعب محلي نقطة إضافية مهمة، وفقًا للوائح اتحاد الكرة المصري الخاصة بقيد اللاعبين الفلسطينيين.

طموحات هجومية برقم 9

تأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع بدر موسى ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، الذي يهدف إلى زيادة الحلول الهجومية ورفع معدل الفاعلية أمام المرمى، عبر توفير بدائل قوية في مركز «رقم 9».

وأشار عبد الجواد إلى أن القرار النهائي بشأن الصفقة سيتم حسمه خلال المرحلة المقبلة، بعد اكتمال التقارير الفنية وتقييم اللاعب بشكل كامل. كما شدد على أن الأهلي يفضل ضم عناصر تمتلك خبرة بالدوري المصري وقدرة على التأقلم السريع مع طبيعة الضغوط داخل القلعة الحمراء، وهو ما يجعل مهاجم بتروجت خيارًا مطروحًا بقوة.

بلال عطية على أعتاب إسبانيا

وفي ملف الناشئين، اقترب النادي الأهلي من إنهاء إجراءات انتقال موهبته الشابة بلال عطية إلى نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

اللاعب صاحب الـ18 عامًا جذب اهتمام كشافي النادي الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، حيث تقدم بعرض رسمي لاستعارة اللاعب لمدة موسم ونصف. وتؤكد مصادر مطلعة أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية، في ظل ترحيب الأهلي بخطوة الاحتراف الخارجي لناشئيه، مع ضمان الحقوق المالية للنادي في عقد الإعارة، بما يمهد طريقًا جديدًا للاعب نحو التألق في الملاعب الإسبانية.


 

