الأهلي يُهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان

حرصت صفحات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي على تهنئة الامة العربية والاسلامية بشهر رمضان الكريم.



ويبدأ غداً أول أيام الشهر الكريم، ليهنئ الاهلي الامة الاسلامية بمناسبة هذا الشهر المبارك.

وكتب الاهلي :"رمضان كريم كل عام وأنتم بخير

".

ويتولى الحكم أمين عمر، المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة، بينما يُعاونه كل من محمود أبوالرجال وعماد فرج، ويتواجد إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة التي تجمع بين الفريقين في الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، الموافق 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.