بن شريفية : مواجهات الأهلي والترجي خارج كل التوقعات .. وحسم التأهل بمجموع اللقاءين

تحدث معز بن شريفية، حارس مرمى مستقبل سليمان حاليًا والترجي الرياضي التونسي سابقًا، عن المواجهة المرتقبة بين فريقه السابق والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن صدام قوي بين الفريقين، بعدما نجح كل منهما في عبور مرحلة المجموعات، ليُجددا واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ البطولة القارية.

وأكد بن شريفية أن لقاءات الأهلي والترجي دائمًا ما تكون استثنائية، موضحًا أن مثل هذه المباريات لا تخضع لمعايير الأفضلية النظرية قبل صافرة البداية، إذ تختلف الحسابات تمامًا داخل أرض الملعب، وتحسمها التفاصيل الصغيرة.

وأشار الحارس التونسي إلى أن الترجي سيخوض مباراتين حاسمتين، الأولى على ملعب رادس والثانية في مصر، لافتًا إلى أن بطاقة التأهل تُحسم بمجموع اللقاءين، وليس بنتيجة مباراة واحدة، معربًا عن تمنياته بأن ينجح فريقه السابق في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

واختتم بن شريفية تصريحاته مؤكدًا أن مشاهدة المواجهة عبر شاشة التلفاز ستكون تجربة مختلفة بالنسبة له، بعدما اعتاد المشاركة في مثل هذه القمم داخل المستطيل الأخضر، مشددًا في الوقت نفسه على ثقته بقدرة الترجي على المنافسة بقوة وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا.