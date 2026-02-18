قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
يويفا يفتح تحقيقا.. فينيسيوس غاضب وبريستياني ينفي ومورينهو يدافع عن أزمة القرد

حمزة شعيب

اشتعلت الأجواء عقب مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أزمة حادة بين فينيسيوس جونيور ولاعب بنفيكا جانلوكا بريستياني.

البداية كانت بهدف سجله فينيسيوس واحتفل به بطريقة أثارت غضب جماهير بنفيكا، قبل أن تنتشر اتهامات بتعرضه لإساءة عنصرية، بعدما شوهد بريستياني وهو يغطي فمه أثناء حديثه إليه.

لاعبو ريال مدريد، وعلى رأسهم كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي، أكدوا أنهم سمعوا اللاعب يردد لفظًا مسيئا عدة مرات، مطالبين بعقوبة صارمة.

فينيسيوس أصدر بيانًا شدد فيه على رفضه ذالك، مؤكدًا أن ما حدث ليس جديدًا عليه، فيما صعّد مبابي اللهجة مطالبًا بمنع بريستياني من المشاركة أوروبيًا إذا ثبتت الواقعة.

في المقابل، نشر بنفيكا مقطع فيديو قال إنه يُظهر استحالة سماع لاعبي ريال لما قيل بسبب المسافة، كما نفى النادي تورط رئيسه روي كوستا في أي شجار. أما بريستياني فأنكر تمامًا صدور أي إساءة ، مؤكدًا أنه أسيء فهمه.

المدرب جوزيه مورينيو دافع عن ناديه، وانتقد طريقة احتفال فينيسيوس، معتبرًا أن عليه التصرف “كلاعب عظيم”، مستشهدًا بأساطير مثل ألفريدو دي ستيفانو وبيليه وإيزيبيو. غير أن تصريحاته انقلبت ضده بعد تداول لقطات قديمة لاحتفالاته المثيرة للجدل مع أنديته السابقة.

وسط هذا الجدل، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيق رسمي، مع الاستعانة بكاميرات الملعب وشهادات اللاعبين. وفي حال ثبوت الإدانة، قد يواجه بريستياني عقوبة قد تصل إلى الإيقاف 10 مباريات.

حتى الآن، تبقى الحقيقة معلقة بانتظار نتائج التحقيق، في وقت يترقب فيه الجميع ما سيحدث قبل لقاء الإياب المرتقب.

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

آلاف المصلين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.. صور

البحوث الإسلامية يختتم أسبوع الدعوة الإسلامية السابع عشر بجامعة الأقصر

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "رمضان شهر الإرادة والكرم"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

