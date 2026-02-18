الاتحاد المصري يكشف عن حكم مباراة الأهلي والجونة بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن حكم مباراة الأهلي والجونة في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.

ويتولى الحكم أمين عمر، المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة، بينما يُعاونه كل من محمود أبوالرجال وعماد فرج، ويتواجد إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة التي تجمع بين الفريقين في الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، الموافق 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.