موعد مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة في الدوري.. والقنوات الناقلة

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
القسم الرياضي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة مرتقبة مع نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

ويحل وادي دجلة ضيفا علي الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة علي استاد الإسماعيلية.

ويسعي الإسماعيلي بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق في إستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز ثمين مساء اليوم  لمنح دفعة معنوية قوية للاعبين ويعيد الأمل لجماهيره في الخروج من النفق المظلم

بينما يتطلع وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ المدير الفني نصب عينه علي تحقيق فوز ثمين مساء اليوم وتعويض خسارة الفريق في الجولة الماضية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 10 نقاط بينما يقع وادي دجلة في المركز  ال8 برصيد 24 نقطة

القنوات الناقله لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة

وتنقل المباراة عبر شبكة مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي وادى دجلة الدوري طارق العشري استاد الإسماعيلية

