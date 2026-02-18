وزير الرياضة : تهيئة المناخ المناسب لنجاح الإسماعيلي وجميع الأندية الجماهيرية

استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة, اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي.

وخلال اللقاء، قدمت لجنة نادي الإسماعيلي برئاسة محمد رائف التهنئة لوزير الشباب والرياضة, متمنين له التوفيق في أداء مهام منصبه، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز حالة الاستقرار داخل الأندية.

من جانبه، شدّد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على دعم جميع الأندية الرياضية، لا سيما الجماهيرية منها، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاحها واستمرار دورها الرياضي والمجتمعي، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على مختلف المستويات،