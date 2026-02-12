أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بأزمات كبيرة والنجعاوي نجم مواجهة الأهلي

أدلى أشرف خضر، نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، بتصريحات مهمة حول الأوضاع الحالية داخل النادي، مؤكدًا أن الفريق يمر بأزمات كبيرة جدًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُعد طبيعيًا في ظل مركزه بجدول الترتيب والظروف التي تحيط بالنادي.

وأوضح خضر عبر برنامج أوضة اللبس، أن إبراهيم النجعاوي كان نجم الإسماعيلي في مواجهة الأهلي، بعدما قدم أداءً مميزًا لفت الأنظار، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق رغم الصعوبات.

وأضاف أن جماهير الإسماعيلي أصبحت تدرك تمامًا حجم الأزمات التي يمر بها النادي، سواء على المستوى الفني أو الإداري، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن الإسماعيلي فرط في الفوز خلال مباريات كثيرة هذا الموسم، ما كلفه فقدان نقاط مهمة أثرت بشكل مباشر على موقعه في جدول الترتيب، مؤكدًا أن تصحيح الأخطاء بات ضرورة عاجلة.

واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن فكرة هبوط الإسماعيلي تمثل حلمًا مزعجًا لجماهير النادي، لافتًا إلى أن الدراويش لم يمروا من قبل بمثل هذه الأزمات، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.