الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
أشرف خضر: الإسماعيلي يمر بأزمات كبيرة والنجعاوي نجم مواجهة الأهلي

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

أدلى أشرف خضر، نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، بتصريحات مهمة حول الأوضاع الحالية داخل النادي، مؤكدًا أن الفريق يمر بأزمات كبيرة جدًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُعد طبيعيًا في ظل مركزه بجدول الترتيب والظروف التي تحيط بالنادي.

وأوضح خضر عبر برنامج أوضة اللبس، أن إبراهيم النجعاوي كان نجم الإسماعيلي في مواجهة الأهلي، بعدما قدم أداءً مميزًا لفت الأنظار، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق رغم الصعوبات.

وأضاف أن جماهير الإسماعيلي أصبحت تدرك تمامًا حجم الأزمات التي يمر بها النادي، سواء على المستوى الفني أو الإداري، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة للخروج من هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن الإسماعيلي فرط في الفوز خلال مباريات كثيرة هذا الموسم، ما كلفه فقدان نقاط مهمة أثرت بشكل مباشر على موقعه في جدول الترتيب، مؤكدًا أن تصحيح الأخطاء بات ضرورة عاجلة.

واختتم خضر تصريحاته بالتأكيد على أن فكرة هبوط الإسماعيلي تمثل حلمًا مزعجًا لجماهير النادي، لافتًا إلى أن الدراويش لم يمروا من قبل بمثل هذه الأزمات، ما يتطلب تضافر الجهود من أجل إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

الأهلي الاسماعيلي اخبار الرياضة دورى نايل

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: الحكومة أمام تكليفات واضحة وننتظر أداء يلبي طموحات الشعب.. «الحمصاني»: صندوق النقد الدولي يُشيد بجهود مصر في برنامج الإصلاح

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة

غياب الرقابة الأبوية.. متحدث الصحة يكشف أسباب الإدمان الإلكتروني

الإعلامية نهال طايل

نهال طايل عن واقعة ضحية مطعم فيصل: حازم راح عشان أكل زفر

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

